インターネット・ウォッチ財団(IWF)が2026年3月24日に公開した報告書において、AIによって生成された現実的な児童性的虐待の画像や動画がオンライン上で過去最高の水準に達していると警告しました。この報告書はAI生成コンテンツによる被害の実態を明らかにしており、安全性が確保されていないAIツールへの対策を求める公衆の声が高まっていることを示しています。AI child abuse at record high as public backs action on unsafe