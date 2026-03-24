AI生成で児童性的虐待をリアルに描写した画像・動画は前年比14％増の8029件確認されたという報告、特に動画件数は1年で260倍以上も増加

AI生成で児童性的虐待をリアルに描写した画像・動画は前年比14％増の8029件確認されたという報告、特に動画件数は1年で260倍以上も増加