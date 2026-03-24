近年、AIは単なるチャットボットとしてだけではなく、OpenClawなどに代表されるPC上でタスクを自動でこなすエージェントとしての利用が注目されています。Anthropicの「Claude」でも、PC上でタスクを完了できる「computer use(PC操作)」の機能が発表されました。Put Claude to work on your computer | Claudehttps://claude.com/blog/dispatch-and-computer-useYou can now enable Claude to use your computer to complete task