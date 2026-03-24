オープン戦特別ルールで再登板するも2回0/3で7四死球5失点ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発登板した。初回は1アウトも奪えずにマウンドを降りるなど、制球に苦しみ大乱調となった。オープン戦の特別ルールで再登板したものの、2回0/3を投げて7四死球5失点。開幕へ向けて不安を残す投球内容となり、心配する声が次々と上がっている。波乱の立ち上がりとなった。初