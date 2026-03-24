オープン戦特別ルールで再登板するも2回0/3で7四死球5失点

ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発登板した。初回は1アウトも奪えずにマウンドを降りるなど、制球に苦しみ大乱調となった。オープン戦の特別ルールで再登板したものの、2回0/3を投げて7四死球5失点。開幕へ向けて不安を残す投球内容となり、心配する声が次々と上がっている。

波乱の立ち上がりとなった。初回、先頭のネトに死球を与え、続くトラウトは二ゴロ野選、シャヌエルにも四球を許して無死満塁のピンチを背負った。さらにソレア、モンカダに2者連続で押し出し四球を与えたところで、たまらずロバーツ監督がベンチを飛び出して降板となった。その後、2回から再びマウンドへ上がったが、制球は定まらなかった。4回先頭に四球を与えたところで完全に降板となった。

最終的に2回0/3を投げ、無安打5失点、6四球1死球、2奪三振という内容だった。計66球のうちストライクは32球と、最速99.1マイル（約159.5キロ）の直球を持ちながらもコントロールに苦しんだ。すでに開幕ローテーション入りが決まっており、レギュラーシーズンでは開幕4戦目となる30日（同31日）の本拠地でのガーディアンズ戦で先発デビューする予定だが、オープン戦防御率は15.58となった。

無安打に抑えながらも自滅に近い形で崩れた投球に対し、SNS上のファンもショックを隠しきれない様子だ。「佐々木朗希こりゃあかん」「開幕までに改善出来るのか涙」「佐々木朗希大丈夫か？」「制球全くできてなかったな…開幕ローテどうすんだろ」「不安しか残らない」「ノーヒットだけど良い印象はない」「佐々木朗希も不安定よな」「朗希はコントロールここまで苦しむなんて思いもしなかったな」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）