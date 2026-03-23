旧来型の携帯電話、いわゆる「ガラケー」などで使われてきた3Gの通信サービスが3月末で終了します。切り替えしないままでは使えなくなると、注意を呼び掛けています。【写真で見る】「3G」と「5G」の違いは？ガラケーが使えなくなる！? 3G通信が今月末で終了井上貴博キャスター:NTTドコモの3G通信サービスが3月末で終了します。切り替えないと自動的に解約され、電話などが利用できなくなります。現在、約30万回線が契約中だ