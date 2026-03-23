山崎颯一郎がインスタで入籍を報告「結果で応えられるように」オリックスの山崎颯一郎投手が23日、自身のインスタグラムで入籍したことを報告した。海辺で寄り添う写真を公開し、ファンから「おめでとうございます」「末永くお幸せに」と祝福の声が殺到している。山崎は「ご報告です！私事ですが先日入籍しました。応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑