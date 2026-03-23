氣志團の総長・綾小路翔が、23日深夜放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（深0：39〜深1：04）に出演する。【番組カット】timeleszと本気モードで対決する綾小路翔今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段