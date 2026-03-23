綾小路翔、timeleszと本気モードでバトル 篠塚大輝への“特別な思い入れ”も
氣志團の総長・綾小路翔が、23日深夜放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（深0：39〜深1：04）に出演する。
【番組カット】timeleszと本気モードで対決する綾小路翔
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られないメンバーの本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
番組冒頭から、綾小路とtimeleszのつながりが明らかに。実は、綾小路はtimeleszの大ファンであり、篠塚大輝には特別な思い入れがある。以前、番組のイントロクイズで篠塚が氣志團の代表曲「One Night Carnival」を最速で正解した際、綾小路は自宅で大喜びしたそう。綾小路は、自身の過去を振り返りながら、篠塚との共有点を見つけて「（当時の俺は）ほぼ、しの（篠塚）です」と笑いを誘う。
今回、綾小路にちなんだスペシャル企画「ワンチャンス・カーニバル」がスタート。ルールは至ってシンプル。後ろ向きでスタンバイし、気志團の名曲「One Night Carnival」のイントロに合わせて一斉に振り向き、日常の些細な、けれど「一発で決めたら超カッコいい」お題に挑戦する。
トップバッターの菊池風磨は「ロウソク10本一気消し」に挑戦。周囲から「これいけたらかっこいいよ！」「でもプレッシャーえぐい」と声が飛ぶ中で成功させて、おなじみの決めぜりふ「俺のとこ、こないか？」を決められるのか。
企画は波乱の展開へ。寺西拓人は「宅配便のガムテープ一発剥がし」、原嘉孝は「革ジャンのジップ上げ」に挑戦。原の挑戦では、驚きの事態に陥る。数々のお題があり、さまざまなワンチャンスに挑む。難易度の高い挑戦に綾小路も「これ、難しいわ！」と徐々に本気モードになる。
番組の最後には、timelesz全員と綾小路による、一夜限りの「One Night Carnival」スペシャルライブが実現する。
【番組カット】timeleszと本気モードで対決する綾小路翔
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られないメンバーの本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
今回、綾小路にちなんだスペシャル企画「ワンチャンス・カーニバル」がスタート。ルールは至ってシンプル。後ろ向きでスタンバイし、気志團の名曲「One Night Carnival」のイントロに合わせて一斉に振り向き、日常の些細な、けれど「一発で決めたら超カッコいい」お題に挑戦する。
トップバッターの菊池風磨は「ロウソク10本一気消し」に挑戦。周囲から「これいけたらかっこいいよ！」「でもプレッシャーえぐい」と声が飛ぶ中で成功させて、おなじみの決めぜりふ「俺のとこ、こないか？」を決められるのか。
企画は波乱の展開へ。寺西拓人は「宅配便のガムテープ一発剥がし」、原嘉孝は「革ジャンのジップ上げ」に挑戦。原の挑戦では、驚きの事態に陥る。数々のお題があり、さまざまなワンチャンスに挑む。難易度の高い挑戦に綾小路も「これ、難しいわ！」と徐々に本気モードになる。
番組の最後には、timelesz全員と綾小路による、一夜限りの「One Night Carnival」スペシャルライブが実現する。