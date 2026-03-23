お笑いコンビ・博多華丸大吉の華丸が２３日、Ｘを更新。選抜高校野球放送の影響で、今週はＮＨＫ「あさイチ」は生放送ではないことから、Ｘで朝ドラ受けを行った。この日の「ばけばけ」では、「ＫＷＡＩＤＡＮ（怪談）」が完成し、雨清水家は喜びにあふれるが、イライザからは厳しい論評が書かれた現地の新聞の切り抜きも同封されていた。英語で書かれた「ＫＷＡＩＤＡＮ」のため、トキ（高石あかり）が読めないことから、八