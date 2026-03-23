人気の野球塾トレーナー・船木永登氏が伝授する「チェストオープナー」球速アップや飛距離向上の土台となるのが、地面から受けるエネルギー、すなわち地面反力の活用である。小学生からプロまでを指導する、東京の「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、足の外側にある立方骨で地面を捉える重要性を説く。今回は、そこで得た反力を上半身へ伝え、実際のプレーに繋げるための、胸郭を回旋させるエクササイズを紹介する