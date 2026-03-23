中国科学技術大学のジーポン・ジア氏らの研究チームが、大学で運用してきたストロンチウム光格子時計に改良を加え、装置や環境によるずれの見積もりを9.2×10の-19乗まで小さくしたと報告しました。ジア氏らはこの性能が将来の「秒」の再定義で求められる水準に達したとしています。Improved systematic evaluation of a strontium optical clock with uncertainty below 1×10−18 - IOPsciencehttps://iopscience.iop.org/articl