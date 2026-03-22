倉野信次投手コーチが語ったソフトバンクは22日、オープン戦最後の広島戦に臨んだ。試合後には、倉野信次投手コーチがまだ来日ができていないリバン・モイネロ投手について言及。「来日予定は決まってる」と説明した。昨季パ・リーグMVPに輝いた絶対的エースは、先日までキューバ代表の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加していた。本来であれば、27日の開幕戦で登板する可能性もあったが、開幕1週間