「選抜高校野球・１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）山梨学院のプロ注目の二刀流、菰田に一塁守備で左手首を痛めるアクシデントがあった。六回の守備から退き、勝利後の本塁を挟んだあいさつには笑顔を見せたが、左手首は添え木で固定された。試合後、吉田監督は「けがが出てしまったのでそこが心配です」と表情を曇らせた。インタビューを受けた菰田は「守備で守る時は痛いが、まだ大丈夫かなと思いま