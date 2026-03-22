「選抜高校野球・１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）

山梨学院のプロ注目の二刀流、菰田に一塁守備で左手首を痛めるアクシデントがあった。六回の守備から退き、勝利後の本塁を挟んだあいさつには笑顔を見せたが、左手首は添え木で固定された。

試合後、吉田監督は「けがが出てしまったのでそこが心配です」と表情を曇らせた。インタビューを受けた菰田は「守備で守る時は痛いが、まだ大丈夫かなと思います」と状態を説明。「守るだけで少し痛かったので、無理をしないようにと言っていただいてので、ここは自分で痛いですと言ったんで代えていただきました」と話した。この後に病院で受診する予定だと明らかにした。

山梨学院は五回の守備で、２死一塁でゴロを処理した三塁手がファンブルし、拾い直した一塁送球が本塁方向にそれた。一塁の菰田は飛び込むようにして送球に食らいついたが、その際に打者走者と交錯。左手のファーストミットが吹き飛び、菰田は左手首付近を押さえるようにしてその場にうずくまった。一度は騒然とした場内が沈黙して心配そうに見つめる中で、治療を受けに一時ベンチへ下がった。

その後、菰田は左手首にテーピングを巻いて再びグラウンドへ。球場内に大きな拍手と「頑張れー」の声援が響いた。

菰田は一塁の守備位置に就き、内野手からの送球を受けて痛めた箇所の状態を確認。ミットでボールを受けるたびに顔を少ししかめたが、２死一、三塁で試合は再開した。その後、六回の守備からベンチに退いた。

投打の二刀流として注目される菰田はこの日、「２番・一塁」で先発出場。初回の第１打席で左翼へ先制のソロ本塁打を放った。五回にも左前打を放っていた。