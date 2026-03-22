◇オープン戦広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日マツダスタジアム）広島・佐々木が開幕戦となる27日の中日戦に自身初めて「4番」で起用されることが決まった。佐々木はオープン戦出場16試合のうち15試合で4番で起用されていた。この日は初回2死一塁から左翼席へオープン戦1号2ランを放つなど3安打3打点と躍動。練習前には新井監督から直接開幕4番起用を伝えられた。指揮官からは「（開幕）4番だけど、4番と思わず、4番