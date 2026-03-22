◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと西序二段8枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が元十両で西序二段100枚目の木竜皇（23＝立浪部屋）との優勝決定戦に臨み、上手投げで勝利した。初場所の序ノ口に続く2場所連続優勝を決め、夏場所（5月10日初日・両国国技館）では三段目へ進む。優勝決定戦では立ち合い、左へ変わり気味に立った。そして左上手を素早く引