茂木外務大臣は22日、民放のテレビ番組に出演し、ホルムズ海峡への自衛隊派遣について、停戦後であれば、機雷掃海のために検討する可能性があるとの認識を示しました。茂木外務大臣は、日米首脳会談でホルムズ海峡への自衛隊派遣について憲法9条を念頭に、「日本には様々な制約があり、法律的にできることとできないことがある」とアメリカ側に伝えたと民放のテレビ番組に出演し、明らかにしました。これに対し、トランプ大統領は