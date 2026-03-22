現在のコースでは最後となるとくしまマラソンが3月22日行われ、晴天の下ランナーたちは懸命の走りを見せています。（記者）「とくしまマラソンは何回目ですか？」（ランナー）「第2回からです」「天気が良いので景色を堪能したいと思います」「大会は大体これで走っているのですけど」（記者）「目標は？」（ランナー）「7時間」「楽しく完走するぞオー！」（浦川記者）「今一斉に飛び出しました、