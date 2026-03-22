株式会社ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、あぐらでもゆったり座れる幅