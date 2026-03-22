会社で求められている成果を上げているわけでもないのに、なぜか辞めない人。陰では「妖精さん」などと揶揄されることもある──。しかし、50代後半の会社員にとって「会社に残る」という選択には、実は明確な理由がある場合もあります。年収、退職金、そして老後資金。数字を冷静に見てみると、「しがみつく」という行動が、実は極めて合理的な判断になることも……。FPの三原由紀氏が詳しく解説します。大手企業で働く57歳・一般