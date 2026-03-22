会社で求められている成果を上げているわけでもないのに、なぜか辞めない人。陰では「妖精さん」などと揶揄されることもある──。しかし、50代後半の会社員にとって「会社に残る」という選択には、実は明確な理由がある場合もあります。年収、退職金、そして老後資金。数字を冷静に見てみると、「しがみつく」という行動が、実は極めて合理的な判断になることも……。FPの三原由紀氏が詳しく解説します。

大手企業で働く57歳・一般社員の「やる気のない日々」

「ミュートになっていない方、いらっしゃいますね」

オンライン会議の途中、進行役が少し困ったように言いました。会議画面は基本的に全員ビデオオフ。誰が発言しているのか分かりにくい中で、ある音が聞こえてきたのです。

ポリポリ……。

どうやらお菓子を食べている音のようでした。

発信元は、田中一郎さん（仮名・57歳）。電話をしてもつながらない。チャットの返信も遅い。辛うじて会議には参加する。それでも、なぜか会社を辞めることはない――。俗にいう「妖精さん」を超えて、「無敵の社員」といった状態です。

田中さんは現在、大手企業の一般社員です。年収はおよそ600万円。ただ、最初からこの会社にいたわけではありません。新卒で入社した中堅メーカーが、十数年前に大企業へ吸収合併されたのです。

合併前の会社では、営業部の管理職でした。しかし統合後、状況は一変します。組織再編で役職を外れ、若い上司の下で働く立場に。慣れない業務が続く中で、次第に体調を崩しました。

職場環境の変化によるストレスが積み重なり、メンタル面にも影響が出ました。もともと抱えていた慢性的な腰痛も悪化。休みが増えていきます。評価も下がり、管理職から平社員へ降格になりました。

周囲の視線も気にしない…決して会社を辞めない理由

コロナ禍で会社はリモートワーク中心に。出社が減ったことで、周囲との距離はさらに広がりました。

「すみません、体調を崩していて……」

関係部署から「締め切りが過ぎている」と連絡が入ることもあります。そのたびに田中さんは素直に謝りますが、同じことが何度も繰り返されます。上司との月例面談でも改善を求められますが、田中さんはいつも同じ言葉を口にします。

「気をつけます」

会社や同僚の立場ならば「なぜ辞めないのか」と思うかもしれません。ですが、田中さんはすっかりモチベーションを失った状態であっても、退職や転職を考えることはありません。

もし今の会社で65歳になるまで働ければ、残り8年。年収600万円なら、給与だけで約4,800万円になります。さらに、会社規程どおりに支払われれば、退職金は約1,000万円。合計すれば、約5,800万円にのぼる計算です。

しかも、田中さんには高校生の息子がいます。大学進学となれば、まだ教育費もかかります。

「どう思われようとも、ここで辞めようとは思わない。65歳までしがみつく」

それが、田中さんの本音でした。

50代の転退職が老後資金に与える「大きな穴」

田中さんのような状況は、意外と珍しくはありません。会社の環境が変わったり役職から外れたりして、仕事への意欲が下がりつつも、会社は決して辞めない――それは、一つの現実的な選択ともいえます。

というのも、50代後半で転職をしようとした場合、賃金がどう変わるか簡単には予測できないのが実情です。厚生労働省の「雇用動向調査」（令和6年）によると、55〜59歳で転職した人のうち、前職より賃金が増えた人は約35%、減少した人も約34%とほぼ同水準でした。一方、60〜64歳になると賃金が下がる人は5割を超えています。

さらに見落とされがちなのが、老後の年金への影響です。会社員としての収入があり、その金額や働く期間が長くなるほど、将来受け取れる厚生年金も増える仕組みです。

50代後半で転職して収入が変化すれば、その積み上げにも影響が出ます。ねんきんネット（日本年金機構の公式サービス）を使えば、現時点での年金見込み額と、65歳になるまで働き続けた場合の試算を比較することができます。その差が月数万円になることもあり、30年の老後を考えれば決して小さな金額ではありません。

また、退職金への影響も小さくありません。勤続年数や退職理由によって支給額が変わる会社は多く、「あと数年会社に残っていれば、もっともらえたのに」という場合もあります。そのため、就業規則や人事部への確認は、退職を決断する前に必ずしておくべきことです。

実際、田中さんの知人にも、57歳で会社を離れた人がいます。退職金は減額され、再就職はできたものの年収は以前より大きく下がりました。「我慢して、もう少し残っていればよかった」と話すこともあるそうです。



「会社にしがみつく」という一つの戦略

もちろん、田中さんのように露骨にやる気のない態度を取ることは、職場の同僚に対して決して好ましいものではありません。社会人としての振る舞いとして、疑問を感じる人も多いでしょう。

しかし一方で、田中さん側の視点に立てば、「もはや評価なんて気にしない」「それでも、しがみつく」ことも、一つの戦略なのです。

それは「何も考えずに残る」ことではありません。数字を確認した上で、自分の意志として「残る」を選ぶこと。その能動的な判断が、老後資金を守ることにつながっています。

「なぜ、この人は辞めないのか」

そう疑問に思う場面に、職場で出くわすこともあるかもしれません。しかし、その裏には、周囲からどう見られるかよりも、生活と老後資金を守ることを優先する。そんな冷静な判断が隠れている可能性があります。

逆に、あなたが周囲の視線を気にして転職や退職を考えている立場であれば、一度立ち止まって「その決断が老後資金にどんな影響を与えるのか」を確かめてみるべきでしょう。

三原 由紀

プレ定年専門FP®