記事ポイント3月6日から8月31日まで限定開催です。描き下ろしビジュアルグッズが660円で登場します。ドリンク1杯に1個のチャーム付きです。3月6日から、MIRAIZA大阪城1Fの大阪城本陣に「名探偵コナン」の限定SHOPが登場します。戦国衣装の描き下ろしグッズに加え、テイクアウトフードもそろい、買い物も食べ歩きも楽しめる特別なショップです。店内にはフォトスポットも用意されており、作品の世界観にひたりながら過ごせます。