スーパーホテルは、「スーパーホテル長崎・諫早天然温泉」を3月14日に開業する。客室は広めのデスクを設置したエクストラルーム、セミダブルベッド2台とソファを備え、最大4名まで利用できるハリウッドツインルーム、ReFa製のドライヤーやシャワーヘッド、ヘアアイロン、女優ミラーなどを完備したレディースルームなどを設ける。館内には低張性弱アルカリ性の天然温泉「虹橋の湯」を備え、自由にドリンクを作って楽しめるウェルカ