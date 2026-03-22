2028年初頭の登場が予想されている「iPhone 19e（仮称）」に、最大120Hz駆動の「ProMotion」テクノロジーが導入される可能性が浮上しました。 ↑ディスプレイは2028年に進歩する予定？（画像提供／アップル） ZDNet Koreaによれば、iPhone 19eには「LTPO（低温多結晶酸化物）パネル」による有機ELディスプレイが搭載されるとのこと。これは画面のリフレッシュレートを1Hzから120Hzまで自動で調整することができ、すでに「iPh