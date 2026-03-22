人気トレーナー・船木永登氏が伝授する地面反力活用ドリル打球速度や球速が伸び悩む背景には、地面から受けるエネルギーを効率よくボールに伝えられていない実態がある。口コミで話題の野球専門ジム「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、小学生からプロまでを指導し、地面反力の活用を提唱している。鍵となるのは足の外側にある立方骨。ここへ荷重し、地面からの力を捉える感覚を養うことが、パフォーマンス向上の土
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