人気トレーナー・船木永登氏が伝授する地面反力活用ドリル

打球速度や球速が伸び悩む背景には、地面から受けるエネルギーを効率よくボールに伝えられていない実態がある。口コミで話題の野球専門ジム「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、小学生からプロまでを指導し、地面反力の活用を提唱している。鍵となるのは足の外側にある立方骨。ここへ荷重し、地面からの力を捉える感覚を養うことが、パフォーマンス向上の土台となるという。

地面反力を使いこなせるようにするドリルとして、船木さんが紹介するのが「ドロップスクワット」。「一瞬止まる瞬間が入るからこそ、その後の加速に繋がる」と船木さん。良い選手は一連で動いているように見えても、出力の直前に予備動作として体が静止する瞬間があるという。この減速動作が欠けると、地面からの反発をスイングや投球のパワーに変換できない。瞬時に動きを止める能力を鍛えることが、結果としてあらゆるプレーのスピード感に繋がっていく。

具体的には、肩幅程度に足を開いて立ち、両手を上に掲げる。そこから軽くジャンプすると同時に、瞬時に両手を下ろしてしゃがみ、スクワットの姿勢でピタッと動きを止める。この時、下げた両手がお尻の横で「ビタ止め」できるかどうかが重要だ。着地した瞬間に両手がその位置にあるよう意識し、地面を捉えるタイミングと手の動きを一致させる。

動作の習得を早めるには、連続ジャンプの「アンクルホップジャンプ」を組み合わせると効果的だという。ドロップスクワットの前後に行うことで、船木さんは「地面反力を捉える瞬間の力の出し方や、タイミングの取り方を覚えてくれる」と語る。この一連の流れを10回2、3セット繰り返すことで、投打においてどのタイミングで出力を最大化すべきかが身体に染み込んでいく。

注意したいのは、着地で手が止まりきらずに動いてしまうこと。これは地面を捉える瞬間と腕の動作のタイミングがズレている証拠だ。最初は難しく、いきなり完璧にできる選手は少ないが、繰り返し行うことで立方骨へ荷重と力を発揮する感覚が磨かれる。無意識に地面反力を捉えられるようになれば、非力な小学生であっても見違えるような強い打球や鋭い送球が可能になるはずだ。（First-Pitch編集部）