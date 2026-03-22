リーグ・アン 25/26の第27節 ニースとパリ・サンジェルマンの試合が、3月22日05:05にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはソフィアン・ディオプ（FW）、セペ・エリー・ワイ（FW）、メルビン・バール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、セニー・マユル（MF）、デジレ・ドゥエ（FW）らが