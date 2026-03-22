イラン中部のナタンズにあるウラン濃縮施設が攻撃を受けたとイランメディアが報じました。アメリカによる攻撃とみられています。一方で、イラン側もイスラエルの核関連施設近くの都市を攻撃しました。イランメディアは21日、中部ナタンズのウラン濃縮施設が攻撃を受けたと報じました。IAEA=国際原子力機関はイランから攻撃の報告を受けたことを明らかにしていて、これまでのところ、放射線レベルの上昇は確認されていないというこ