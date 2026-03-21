植物の香りが持つ力は、実に多種多様。なかでも近年注目されているのが、脳の機能を高めたり、認知症を予防・改善したりする働きです。高齢者施設なども取り入れ始めている、香りを使ったケアを紹介します。（構成：篠藤ゆり）認知症予防も期待できる「香り」は…* * * * * * *＜前編よりつづく＞簡単にできる《香り》習慣香りを生活に取り入れるには、いくつかの方法があります。おすすめの4つを紹介していきましょう。【1】ディ