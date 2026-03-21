植物の香りが持つ力は、実に多種多様。なかでも近年注目されているのが、脳の機能を高めたり、認知症を予防・改善したりする働きです。高齢者施設なども取り入れ始めている、香りを使ったケアを紹介します。（構成：篠藤ゆり）

認知症予防も期待できる「香り」は…

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＜前編よりつづく＞

簡単にできる《香り》習慣

香りを生活に取り入れるには、いくつかの方法があります。おすすめの4つを紹介していきましょう。

【1】ディフューザー（芳香拡散器）

アロマオイルや精油の香りを拡散させるための専用器具で、超音波式、加熱式、気化式などさまざまなタイプがあります。生活スタイルに合った、使いやすいものを選びましょう。

【2】アロママスク

私自身も行っている方法ですが、精油をキャリアオイル（精油を扱っている店で購入できる、精油を希釈するための植物油）で4〜5倍に希釈し、マスクの内側に数滴垂らして使用します。

【3】アロマバス

38度程度のぬるめのお湯をはった湯船に、精油を数滴垂らして入浴する方法です。ただし、精油は水に溶けにくく、肌に触れると皮膚トラブルの原因となるものもあるので、成分表や使用方法をきちんと確認してください。天然の芳香成分を含む入浴剤などを使うと、より簡単にアロマバスを楽しめます。

【4】ハーブティー

精油よりは効果が落ちるものの、ハーブティーもお手軽な方法のひとつです。熱いお湯で十分に香りを揮発させることで、より効果を得られます。

ほかには、アロママッサージもいいですね。香りの分子はとても小さいので、精油が入ったマッサージオイルなどを皮膚に塗ると、皮膚の内部に浸透して血液やリンパ管へ吸収され、全身に運ばれます。香りを鼻と皮膚の両方から体に取り込むことができるのです。

最後に注意点をお伝えします。精油を購入する場合は、天然で上質なものを選ぶようにしましょう。各国の認証団体の認証を得ているものが、目安としてわかりやすいかもしれません。

また、精油は揮発性があり、光によって変質することもあるので、遮光ビンに入っているものを選ぶこと。使用後はきっちり蓋を閉めて冷暗所に保管し、暑い季節は冷蔵庫に保存します。

なにより、直接つけると肌トラブルを起こすなど、精油の種類によって注意すべき点が異なりますので、説明書をしっかりと読んでから使用してください。

下の交感神経と副交感神経をそれぞれ優位にする代表的な香りを参考に、さっそく《香り》習慣をはじめましょう。

香り習慣を取り入れよう

香りを効果的に活用するためには、1日のなかで使い分けるのがポイント。日中は脳を活性化させるために、午前中に交感神経を刺激する香りを嗅ぎ、寝る前にはリラックスできるよう、副交感神経に働く香りを使うのがおすすめです。

＜交感神経を優位に！＞脳を活性化

やる気が出ない、集中力や記憶力が働かない――と感じている人は、脳が休眠状態にある可能性が。香りで刺激を与え、覚醒させましょう！

代表的な香りは――

●レモングラス



（イラスト：いしやま暁子）

タイ料理などに使われるイネ科の植物。レモンにも含まれるシトラールを多く含み、前頭葉の血流を増やして活性化させ、意欲や集中力を高めます。また、インフルエンザに対する抗ウイルス作用も

●ペパーミント

清涼感のあるメントールが主成分。やる気が出て、注意力や記憶力、集中力を向上させます。心身をリフレッシュさせ、眠気を覚まし、疲労感を軽減する働きも。そのほか、鎮痛、鎮痒、冷却などの作用もあります

●ローズマリー

脳の神経細胞が活性化され、血液の循環をよくし、集中力、記憶力を高めるほか、老化防止効果や鎮痛作用、抗ウイルス作用も知られています。医療に使用されていたもっとも古い植物のひとつで、古代ギリシャやローマ時代から活用されていました

●グレープフルーツ

前頭葉の血流を活性化させ、さわやかな香りが頭をすっきりさせます。落ち込んだ気分や不安をやわらげる効果も。また、脳の視床下部に働きかけることで、食欲を抑えてくれます

＜副交感神経を優位に！＞脳を休める

ストレスや緊張によって交感神経が過度になると、心身のバランスが崩れ、脳もオーバーヒート状態に。お休みモードの時間をきちんと確保しましょう。

代表的な香りは――

●真正ラベンダー

ストレスを感じると脳の視床下部から出る「コルチゾール」というホルモンが、真正ラベンダーの香りを嗅ぐと減ることが報告されています。また、不安やうつ症状をやわらげ、精神を安定させ、睡眠の質を改善する効果も。ほかにも、疲労回復、殺菌作用、鎮静作用、抗炎症作用、更年期障害改善など多様な効果を持ち、紀元前から用いられていました

●オレンジスイート

甘みのある柑橘の香りには、抗ストレス、抗うつ作用があり、緊張をやわらげ、不安を抑えてくれます。寝つきや睡眠の質の改善も

●ベルガモット

ラベンダーの香りの主成分であるリナロールや酢酸リナリルを多く含み、抗ストレスの効果が。また、不安やうつ症状をやわらげ、寝つきや睡眠の質をよくします。甘い柑橘系の香りが特徴。紅茶のアールグレイはベルガモットで香りづけしたものです。