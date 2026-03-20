タレントの河中あいが19日までにインスタグラムを更新。俳優で元夫の袴田吉彦と共に娘の卒業式に出席したことを報告した。【写真】袴田吉彦、娘の卒業を笑顔で祝福河中が「長女が中学を卒業しました」と投稿したのは家族の集合ショット。写真には、卒業証書を持った娘を中心に、河中と夫、そして2010年からおよそ7年間、結婚生活を共にした袴田が笑顔で並んでいる。投稿の中で河中は卒業を迎えた娘について「本人の希望で父