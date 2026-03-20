ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」から、「新機動戦記ガンダムW」の30周年を記念したカプセルコレクションが登場。2026年3月28日からの店頭販売に先駆けて、公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では3月19日より予約受付がスタートしましたが、ラインナップされた“あるアイテム”がネット上で大きな話題を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ファンの愛が試される？