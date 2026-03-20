福岡市や佐賀県で最大震度6弱を観測し、1人が死亡、約1200人が負傷した2005年の福岡沖地震から20日で21年となった。大きな被害を受けた同市西区の離島・玄界島では、自治協議会が今年も防災訓練を実施。人口減と高齢化が進む中、改めて備えの大切さを胸に刻んだ。島民の半数の約140人が参加。地震発生時刻の午前10時53分、サイレンが響くと、参加者は山の中腹にある復興記念公園に集まった。一人ずつ点呼も実施。開始前には消