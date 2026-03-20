¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¡Ê±üº¸¡Ë¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡ÊÆ±±¦¡Ë¡á19Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤Ï19Æü¡¢ºòÇ¯7·î¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐÊÆÅêÍ»»ñ¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¸¶È¯¤Î¾®·¿¥â¥¸¥å¡¼¥ëÏ§¡ÊSMR¡Ë¤äÅ·Á³¥¬¥¹È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¤Ê¤É3»ö¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ï¿äÄê¤Ç·×730²¯¥É¥ë¡ÊÌó11Ãû5Àé²¯±ß¡Ë¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¸¶È¯¤Î¾¦ÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤òÁý»º¤¹¤ë¡£Æü