新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』の配信が2026年夏に決定。ティザービジュアルが公開された。また新たなキャラクター・グラビトン役は中村悠一に決定した。＞＞＞ティザービジュアルや新キャラ＆キャストをチェック！（写真4点）『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出