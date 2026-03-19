「昔はこうだった」と自信満々に育児へ口を出す義母。ですがもしそれが、赤ちゃんにとって“危険な行為”だったとしたら……あなたならどうしますか？今回は、そんな状況に直面した女性のエピソードをご紹介します。◆信じられない光景を目撃する中谷理奈さん（仮名・31歳／主婦）は、離乳食を始めたばかりの雛子ちゃん（0歳5ヶ月）の育児に日々向き合っていました。「そんなある日、私が目を離したほんのわずかの時間に、義母