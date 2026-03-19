トランプ大統領は何を考えているのか。米保守系シンクタンク「アメリカ・ファースト政策研究所」のフレッド・フライツさんは「トランプはロシア、中国、イラン、北朝鮮に対して、平和と繁栄を求めている」という。『トランプ・高市同盟で日米は繁栄する』（PHP新書）より、国際政治アナリストの渡瀬裕哉さんとの対談を紹介する--。（第2回）写真＝iStock.com／Ruma Aktar※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ruma Aktar■な