韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年3月18日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表の振る舞いについて「ベネズエラがまた一線を越えた」と批判的に報じた。日本戦後に主力選手が「全員で寿司を食った」 今大会、ベネズエラ選手の試合後の振る舞いが、大きな話題となった。 波紋を広げたのは、15日の日本戦と、17日のイタリア戦後の振る舞いだ。 準々決勝で日本を破ったベネズエラは、主力選手のロナル