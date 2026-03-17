声優アイドルユニット「i☆Ris」の茜屋日海夏（31）が17日、自身のXを更新。カミソリで指を切ってしまったことを明かし、その後、無事に縫合したことを報告した。「朝焦ったら剃刀で指をパックンチョしてしまい、吐血しても長時間止まらず、さらに焦っています」と指を切ってしまったことを報告。「皮膚科に行くべきですか？（行けよ）肌美容のためならすぐ行くのに怪我したら行きたくないのなんなん」とボヤいた。続く投稿