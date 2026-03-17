声優アイドルユニット「i☆Ris」の茜屋日海夏（31）が17日、自身のXを更新。カミソリで指を切ってしまったことを明かし、その後、無事に縫合したことを報告した。

「朝焦ったら剃刀で指をパックンチョしてしまい、吐血しても長時間止まらず、さらに焦っています」と指を切ってしまったことを報告。「皮膚科に行くべきですか？（行けよ）肌美容のためならすぐ行くのに怪我したら行きたくないのなんなん」とボヤいた。

続く投稿では「止血です。血は全く吐いてない。失礼しました」とミスを訂正。「読み全然違うから、しけつなのにとけつって。焦って書いてしまったのがバレた、やばい」と嘆いた。

そして、「【ご報告】切った指、無事に縫合しました」と処置を終えたことを報告。「お騒がせしました。そんな事より、先生に切った時痛みあったか聞かれて。そういえば全くなくて、今やっとなんか痛いのか…？ってくらいですって言ったら一度、糖尿病の検査を勧められました」と病院でのやりとりを明かしつつ、「結論、痛みに強いだけでした。なので総じて大丈夫でぇーす」と伝えた。

フォロワーからは「無事でよかったです」「お大事に」「縫合？」「大事に至らなくて本当に安心しました」などの声が寄せられた。