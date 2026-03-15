「恋髪」をテーマにした次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』の優勝者が、2026年3月14日（土）に開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』のステージ上で発表され、優勝者発表の瞬間を含め、ABEMAでは『マイナビ TGC 2026 S/S』を全編無料で独占生中継された。【映像】『恋髪オーディション』の優勝者『マイナビ TGC 2026 S/S』で開催された「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」には、『恋髪オーデ