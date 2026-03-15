伊藤が6回に痛恨の3ランを浴びた■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラ戦に臨んだ。初回から先頭打者アーチを両軍が打ち込むスタートとなると、その後も二転三転するドキドキの展開。日本のファンからは「家出れない」「面白過ぎてつらい」と“嬉し