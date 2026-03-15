伊藤が6回に痛恨の3ランを浴びた

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラ戦に臨んだ。初回から先頭打者アーチを両軍が打ち込むスタートとなると、その後も二転三転するドキドキの展開。日本のファンからは「家出れない」「面白過ぎてつらい」と“嬉しい悲鳴”が上がっている。

怒涛の展開となった。ロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）が山本由伸投手からいきなり一発をお見舞いした。直後には大谷翔平投手（ドジャース）が同点弾。その後勝ち越されたものの、3回に佐藤輝明内野手と森下翔太外野手の阪神勢が同点打、勝ち越し3ランで試合をひっくり返した。

しかし山本降板後の5回、隅田知一郎投手が痛恨の2ランを浴びて1点差に。さらに6回、伊藤大海投手が無死から連打で一、三塁のピンチを招くと、アブレイユに高めのフォーシームを捉えられた。飛距離409フィート（約124.6メートル）の一発に、伊藤は呆然とした表情を見せた。

試合中盤にもかからず怒涛する展開。面白さと悲鳴が入り混じる好ゲームに「心臓が痛い戦い…」「WBC心臓いてぇ」「面白過ぎて家から出られない」「WBCが心配で家から出られん」「ぎゃああああああああああ」「なんて試合だ」とSNS上もコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）