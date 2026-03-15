毎月の電気代の請求額を見て、「先月より高い」「安い」と判断することはあっても、具体的な内訳までを把握している人は少ないのではないでしょうか。電気代が高くなる要因には、自身でも気付かない消費が含まれていることがあります。電力データを上手に分析する方法について、NTTドコモ ドコモでんき「エコ得プログラム」担当者の村松夢斗さんに聞きました。【画像で見る】「えっ…」これが電気代の「隠れ浪費」を見破るテク