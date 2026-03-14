１２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）【新華社上海3月14日】中国上海市の上海新国際博覧センターで12日、「第1回上海商業宇宙大会・展示会」が開幕した。商業宇宙分野の最新技術や製品を紹介するイベントで、会期は14日まで。１２日、会場に展示された衛星管制・データ伝送一体化専用チップ。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）１２日