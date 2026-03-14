3月13日は、世界睡眠学会が定める「世界睡眠デー」です。専門家は、特に今の時期は新年度の準備などで寝不足になりがちだとして、注意を呼びかけています。 ■元木寛人アナウンサー「福岡の街の皆さんに、睡眠について聞きました。」■街の人「朝起きたときに、寝たはずなのに疲れているなといったことが、ちょっとありますね。」「午前3時ぐらいに目が覚めるんです。 4時・5時からまたちょっと寝て。起きないでず