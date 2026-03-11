ハリー・スタイルズ（Harry Styles）による通算4作目のニューアルバム『KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.』が話題を集めている。迷いから解き放たれたハリーの現在地を、ライター・辰巳JUNKが解説する。東京マラソンを完走し、ローマ教皇選出の場にまぎれこむ……。ここ2年、なんともスターらしからぬ場所に出没していたハリー・スタイルズ。じつは、このようなライフスタイルは、キャリアで一番大胆なアルバムの創作方法