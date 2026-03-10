新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて、厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送。密着企画「NO MAKE」では、元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の“イマ”に独占密着。この模様は、「ABEMA」にて全編無料配信中。1991年に元妻でタレントのつちやかおりと結婚し、３人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていましたが、２年間の別居生