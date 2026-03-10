WOWOW × Lemino『北方謙三 水滸伝』は、織田裕二さん、反町隆史さん、亀梨和也さんら豪華キャストが集結し、配信開始直後から両プラットフォームでランキング1位を記録している話題作だ。「水滸伝って、なんか難しそう」――その思い込みだけで見ていないなら、もったいない。ここでは、“まだ見ていない”からこそ楽しめる初心者向けガイドをお届けする。【画像】人物相関図とキャストビジュアルを見る豪華キャストが集結した本